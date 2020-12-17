Ранее стало известно, что Тарасов уходит из "Рубина". Игрок и клуб решили не продлевать истекающий контракт.
"Я могу поблагодарить Диму за тот год, который мы провели вместе. Болельщикам не видна та работа, которую он делает, как он подбадривает молодых, какой большой позитив он несет в команду. В нашей очень молодой команде, которая строилась, он сыграл очень важную роль, помогал быстрее адаптироваться в коллективе новичкам. Взял под свое крыло большую группу молодых игроков, очень много беседовал с ними, очень здорово выглядел в тренировках, абсолютно заслуживал в том числе и получать игровое время, но так сложилось, что в его позиции у нас играет Оливер Абильдгор, который, я считаю, один из лучших игроков в этой позиции во всей лиге", - сказал Слуцкий.
Также наставник "Рубина" пожелал Тарасову удачи и выразил уверенность в том, что полузащитник не закончит выступления и продолжит играть на профессиональном уровне. В заключение Слуцкий отметил, что Тарасов был максимально полезен "Рубину", даже несмотря на то, что нечасто появлялся на поле в составе команды.
Отметим, что об уходе Тарасова из "Рубина" было объявлено вскоре после завершения встречи казанцев с "Ахматом" в 19-м туре РПЛ (0:0). На данный момент команда Леонида Слуцкого занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги (28 очков).
Источник: Официальный сайт ФК "Рубин"
Слуцкий: в нашей молодой команде Тарасов сыграл очень важную роль
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о расставании казанского клуба с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
Фото: "Рубин"
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