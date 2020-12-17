В матче 19 тура "Ростов" - ЦСКА (1:3) нападающий "армейцев" Федор Чалов открыл счет на второй минуте матча - форвард отличился уже на 66 секунде игры.
Этот гол стал самым быстрым в текущем сезоне РПЛ. Ранее самым быстрым был мяч, проведенный Георгием Мелкадзе на 80 секунде игры матча 9 тура "Ахмат" - "Урал" (2:0).
Гол Чалова "Ростову" стал самым быстрым в текущем сезоне РПЛ
Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил в ворота "Ростова" (3:1) самый быстрый на данный момент гол чемпионата России 2020/2021.
Фото: РИА Новости
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