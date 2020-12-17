- Безусловно, к Николичу накопилось уже много вопросов. Если в Лиге чемпионов команда выступила относительно достойно и неплохо смотрелась на фоне "Атлетико" и "Баварии", то в РПЛ дела обстоят не лучшим образом. В отдельных матчах была видна рука серба, который сразу начал с построения игры в обороне, но с атакой у "Локо" как было все плохо, так и осталось, - цитирует Бубнова Sportbox.
"Локомотив" набрал 28 очков в 19 сыгранных турах и завершил осеннюю часть сезона на восьмом месте в турнирной таблице, опережая "Рубин" только за счет результатов личных встреч. В последнем матче "железнодорожники" уступили на выезде "Химкам" со счетом 2:3, выигрывая по ходу встречи 1:0 и 2:1 после первого тайма и до 85 минуты. Во втором тайме гости не нанесли по воротам соперника ни одного удара.
Бубнов: к Николичу накопилось уже много вопросов
Телеэксперт и экс-игрок сборной СССР Александр Бубнов оценил работу главного тренера "Локомотива" Марко Николича.
Фото: ФК "Локомотив"
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