— За день до начала сбора он вышел в основном составе "Спартака", забил два гола. Все было в порядке, верно? Верно. Вызванный футболист приезжает в сборную. Его проверяют.
Но если футболист спокойно играет за клуб, ни на что не жалуется в сборной, его ничто не беспокоит, то какие могут быть вообще дискуссии? — цитирует Черчесова "СЭ".
23-летний Соболев вернулся с последнего сбора национальной команды России с травмой. После этого футболист лег на операцию, восстановление от которой не позволило игроку доиграть сезон в составе "Спартака" до зимней паузы. В клубе обвинили в повреждении врачей сборной, уверив, что они сообщали о проблемах Соболева.
В текущем сезоне Соболев в 12 матчах чемпионата России забил пять голов и отдал две голевые передачи.
Черчесов высказался о травме Соболева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации с травмой форварда Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
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