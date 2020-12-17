По информации источника, футболисты "армейцев" проведут первый зимний сбор, который, вероятно, пройдет в Кампоаморе, под руководством белорусского специалиста.
Ранее в СМИ появилась информация, что Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА по окончании первой части сезона. В последнем матче 2020 года красно-синие обыграли "Ростов" (1:3).
Источник: журналист Максим Квятковский
Источник: на зимние сборы ЦСКА отправится под руководством Гончаренко
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продолжит работу в клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
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