Красно-белые уже уведомили 26-летнего игрока, что он должен явиться в расположение клуба 12 января 2021 года. Вариант с продлением аренды Роши во "Фламенго" отпал. Бразильский клуб был готов пролонгировать сотрудничество с футболистом на бесплатной основе и со снижением ему зарплаты, но такой вариант был исключен "Спартаком".
По возвращении Роши в Россию руководство московского клуба обсудит с ним ситуацию с его будущим.
Источник: Globo Esporte
"Спартак" обязал Педро Рошу вернуться в расположение клуба в январе
Бразильский нападающий Педро Роша вернется в "Спартак" по истечении срока аренды во "Фламенго".
Фото: ФК "Фламенго"
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