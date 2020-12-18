"Он молодой парень, у него первый полноценный сезон не когда на него смотрят как на какого-то талантливого юношу в "Краснодаре", а где он получает большое количество игрового времени и где он должен находиться совсем в другом статусе.
Иногда эти переходы бывают комплексно тяжелые. Продолжим работать, я верю, что он свой потенциал реализует", – заявил Слуцкий.
Напомним, что 21-летний форвард перешел в "Рубин" из "Краснодара" в январе 2020 года за 7 млн евро. В нынешнем сезоне Игнатьев принял участие в 15-и матчах во всех турнирах, сумел дважды отличиться (оба раза - с пенальти) и сделать 1 результативную передачу. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 млн евро.
Источник: официальный сайт ФК "Рубин"
Слуцкий: верю, что Игнатьев свой потенциал реализует
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о нападающем казанской команды Иване Игнатьеве.
Фото: ФК "Рубин"
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