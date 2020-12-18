"Виктор Михайлович сказал, чтобы мы не обращали внимания на всевозможные слухи, продолжали спокойно работать. После матча с "Ростовом" Виктор Михайлович не сказал, остаётся или уходит. Сказал лишь, что 17-го числа собираемся на сбор", - заявил Дивеев.
Матч 19-го тура РПЛ "Ростов" - ЦСКА закончился со счетом 3:1 в пользу "армейцев". Этой победой команда Виктора Гончаренко прервала четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ.
ЦСКА закончил этот год на втором месте, набрав 37 очков после 19-ти туров. Отставание от первого места, которое занимает "Зенит" составляет 4 очка.
Раннее в СМИ появилась информация, что Гончаренко может быть уволен после матча с "Ростовом".
Источник: Чемпионат
Дивеев: Гончаренко не сказал, остается он или уходит
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал слухи, связанные с возможной отставкой Виктора Гончаренко с поста главного тренера московской команды.
Фото: ПФК ЦСКА
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