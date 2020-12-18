Дюков - о лимите: мы можем привести к нам сборную мира, но уже через год мы ее не узнаем

Президент РФС Александр Дюков высказал мнение о лимите на легионеров в российском футболе.

Фото: ФК "Зенит"

"С большим уважением отношусь к российским тренерам, но им есть, куда развиваться. Они дружно говорят, что лимит - главная проблема. В теории мы можем привести сюда сборную мира, но уже через год мы эту сборную не узнаем", - заявил Дюков.



Сейчас в РПЛ действует формат лимита "8+17". Это означает, что в заявке команды на сезон не может быть более восьми иностранных футболистов. Ранее был формат лимита "6+5", когда одновременно на поле во время матча не может быть больше шести иностранных игроков.



Министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял, что можно задуматься об изменении формата лимита на легионеров на фоне неудачного выступления российских клубов в еврокубках.



Источник: телеграм-канал Василия Конова