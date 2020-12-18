Как сообщает источник, заседание по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова бывшим футболистом Романом Широковым перенесено на 25 декабря. Заседание должно начаться в 10:00 мск.
Напомним, инцидент с участием экс-игрока сборной России Романа Широкова произошел летом этого года на турнире любительских команд. Выступая за сборную "Матч ТВ", Широков в одном из эпизодов матча посчитал, что на нем были нарушены правила в пределах штрафной площади. Арбитр той встречи Никита Данченков пенальти не поставил, Широков начал его оскорблять. После того, как футболисту была показана красная карточка, Широков избил судью.
Источник: телеграм-канал "Футбольный Биги"
Источник: заседание по делу Романа Широкова отложено на 25 декабря
Заседание по делу экс-футболиста сборной России Романа Широкова, в котором он обвиняется в избиении арбитра Никиты Данченкова, отложено в очередной раз.
Фото: РФС
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