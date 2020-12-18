Матч между "Тамбовом" и "Урал" начнется в Саранске в 18:00 мск.
"Тамбов" идет на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ. У команды набрано 12 очков.
"Урал" занимает 12-е место. В активе екатеринбургской команды 20 очков в 18-ти матчах.
Игра первого круга закончилась со счетом 0:0.
"Тамбов" - "Урал": стартовые составы команд
Объявлены стартовые составы "Тамбова" и "Урала" на заключительный матч 19-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ
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