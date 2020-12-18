РФС утвердил список женщин-арбитров для работы на матчах РПЛ

На заседании Исполкома РФС было принято решение включить в список арбитров для РПЛ женщин-судей.

Фото: РФС

В список арбитров для матчей РПЛ вошло пять женщин-судей - Надежда Горинова, Марина Крупскуя, Вера Опейкина, Александра Пономарева и Анастасия Пустовойтова.



Все указанные судьи являются арбитрами ФИФА и получают назначения на международные матчи. В РПЛ, скорее всего, они будут работать на позиции резервного арбитра, но также могут получить назначение и в качестве арбитра.



Напомним, в этом сезоне впервые матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы обслуживали женщины-арбитры. Также, впервые в истории женщина обслуживала матч мужских национальных сборных команд.



Источник: официальный сайт РФС