"Стала ли команда сильнее по сравнению с прошлым сезоном? Наверное, да. Если смотреть на таблицу - да. Мы в прошлом году были четвёртыми-пятыми, сейчас - вторые. Надо ставить самые высокие цели. Борьба за чемпионство и победа в Кубке. Надо побеждать", - сказал Дивеев.
Московский ЦСКА в заключительном матче этого года в РПЛ обыграл на выезде "Ростов" со счетом 3:1. Благодаря этой победе "армейцы" закончили первую часть чемпионата России на 2-м месте, набрав 37 очков. От первого места, которое занимает "Зенит", московский клуб отстает на 4 очка.
Игорь Дивеев сыграл в этом сезоне за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
Источник: Чемпионат
Дивеев: ЦСКА надо ставить самые высокие цели в этом сезоне
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказал мнение о целях ЦСКА в этом сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!