Счет в матче открыл игрок "Урала" Отман Эль-Кабир на 29-й минуте. Но еще до перерыва Герман Онугха сравнял счет в этой встрече.
Во втором тайме Эль-Кабир не сумел реализовать пенальти, пробив выше ворот.
Матч закончился со счетом 1:1.
"Тамбов" набрал 13 очков после 19-ти туров и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
"Урал", набрав 21 очко, закончил первую часть РПЛ на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Чемпионат России, 19 тур
"Тамбов" 1:1 "Урал"
Голы: Онугха, 45 - Эль-Кабир, 29.
Нереализованный пенальти: Эль-Кабир, 63.
"Тамбов": Рыжиков, Чичерин, Каплиенко, Ароян, Володько, Килин, Карасёв, Кабахидзе (Тилль, 65), Чуперка, Костюков (Карапетян, 74), Онугха.
"Урал": Помазун, Герасимов, Аугустыняк, Калинин, Кулаков, Йовичич (Бавин, 78), Мишкич, Ефремов (Татаринов, 87), Эль-Кабир, Егорычев, Евсеев (Подберёзкин, 68).
Предупреждения: Чуперка, 9, Костюков, 15, Егорычев, 45+2, Кабахидзе, 46, Герасимов, 47, Ароян, 59.
"Тамбов" и "Урал" сыграли вничью в последнем матче РПЛ в 2020 году
Матч 19-го тура РПЛ между "Тамбовом" и "Уралом" в Саранске закончился со счетом 1:1.
Фото: ФК "Тамбов"
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