"Тамбов" и "Урал" сыграли вничью в последнем матче РПЛ в 2020 году

Матч 19-го тура РПЛ между "Тамбовом" и "Уралом" в Саранске закончился со счетом 1:1.

Фото: ФК "Тамбов"