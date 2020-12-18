"Тамбов" и "Урал" сыграли вничью в последнем матче РПЛ в 2020 году

Матч 19-го тура РПЛ между "Тамбовом" и "Уралом" в Саранске закончился со счетом 1:1.
Фото: ФК "Тамбов"
Счет в матче открыл игрок "Урала" Отман Эль-Кабир на 29-й минуте. Но еще до перерыва Герман Онугха сравнял счет в этой встрече.

Во втором тайме Эль-Кабир не сумел реализовать пенальти, пробив выше ворот.

Матч закончился со счетом 1:1.

"Тамбов" набрал 13 очков после 19-ти туров и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

"Урал", набрав 21 очко, закончил первую часть РПЛ на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Чемпионат России, 19 тур

"Тамбов" 1:1 "Урал"

Голы: Онугха, 45 - Эль-Кабир, 29.

Нереализованный пенальти: Эль-Кабир, 63.

"Тамбов": Рыжиков, Чичерин, Каплиенко, Ароян, Володько, Килин, Карасёв, Кабахидзе (Тилль, 65), Чуперка, Костюков (Карапетян, 74), Онугха.

"Урал": Помазун, Герасимов, Аугустыняк, Калинин, Кулаков, Йовичич (Бавин, 78), Мишкич, Ефремов (Татаринов, 87), Эль-Кабир, Егорычев, Евсеев (Подберёзкин, 68).

Предупреждения: Чуперка, 9, Костюков, 15, Егорычев, 45+2, Кабахидзе, 46, Герасимов, 47, Ароян, 59.

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Теги: Тамбов Урал
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