"Всем большое спасибо, было приятно провести это время. У вас хороший коллектив, продолжайте в том же духе, не теряйте его. Следите за Климой [Климовым] и Бакой [Бакаевым]. Спасибо за работу всем и персоналу. Всем удачи", — приводит слова Тарасова клубная пресс-служба.
Напомним, что Тарасов перебрался в "Рубин" в феврале 2020 года в статусе свободного агента. До этого Дмитрий на протяжении 9-и лет защищал цвета московского "Локомотива".
В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в 9-и матчах во всех турнирах и результативными действиями не отметился.
"Продолжайте в том же духе". Тарасов попрощался с "Рубином"
Полузащитник Дмитрий Тарасов, который покинет "Рубин" по истечении срока контракта в конце декабря, поблагодарил игроков и персонал казанского клуба.
Фото: ФК "Рубин"
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