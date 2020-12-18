"Попадет ли "Спартак" в тройку? Если будет играть так же, как в Петербурге, – медалей точно не видать.
Кто будет в тройке? Думаю, "Зенит" чемпионство уже не упустит. Вторым станет "Краснодар", у которого вернулись все лидеры. С таким подбором футболистов догнать "Спартак" вполне реально. Ну а за бронзу повоюют ЦСКА и "Ростов", - приводит слова Радимова "Спорт-экспресс".
Напомним, что перед зимней паузой лидерство в Российской Премьер-Лиге захватил "Зенит". У команды Сергея Семака в активе 41 очко за 19 матчей. Вторым идет ЦСКА, у которого 37 баллов. Тройку замыкает "Спартак" (35). Их ближайшими преследователями являются "Сочи" (33) и "Ростов" (32). "Краснодар", который отметил Радимов, имеет 30 очков.
Радимов: "Спартаку" медалей не видать, если будут играть как в Петербурге
Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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