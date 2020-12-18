Форвард ЦСКА Федор Чалов забил 3 гола в ворота "Ростова" в матче 19 тура РПЛ (3:1). Этот хет-трик стал уже третьим в карьере 22-летнего нападающего.
При этом Чалов стал самым молодым футболистом в чемпионатах России, которому удалось оформить 3 хет-трика - на момент достижения ему было 22 года и 247 дней. Прежним рекордом владел Георгий Деметрадзе, третий хет-трик которого пришелся на возраст 22 года и 259 дней.
Чалов стал самым молодым автором трех хет-триков в чемпионатах России
Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал самым молодым игроком российских чемпионатов, оформившим 3 хет-трика в карьере.
Фото: ПФК ЦСКА
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