- Я вам так скажу: "Зенит" пятерку точно заслужил, переиграл соперника по всем статьям. А вот какую оценку поставить "Спартаку", который выглядел безобразно, даже не знаю. Он и раньше "Зениту" проигрывал - 0:5, 1:5, 2:5, 0:3... Но это поражение особенное. Почему? Да потому что такого трусливого "Спартака" я никогда не видел! С первых минут прижался к воротам - и весь матч оборонялся, вообще не помышляя об атаке, - передает слова Радимова "Спорт-Экспресс".
В матче 19 тура Российской премьер-лиги "Зенит" переиграл на своем поле "Спартак" со счетом 3:1. У хозяев поля отличились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба, единственный гол красно-белых забил в свои ворота центральный защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен. "Зенит" нанес по воротам соперника 27 ударов, 9 из которых пришлись в створ; аналогичная статистика "Спартака" составила 5 ударов по воротам, из них 2 в створ. Сине-бело-голубые по итогам осенней части чемпионата занимают первую строчку в таблице, набрав 41 очко; у красно-белых 35 очков и третья позиция.
Радимов: никогда не видел такого трусливого "Спартака", как с "Зенитом"! Весь матч оборонялся
Экс-игрок "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов оценил игру команд в матче 19 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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