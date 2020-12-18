Чалов: в прошедшем году очень запомнился последний матч с "Ростовом"
Форвард ЦСКА Федор Чалов подвел промежуточные итоги уходящего на зимнюю паузу сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- Все ребята подустали, нужно отдохнуть хорошо, а потом со свежей головой входить в весеннюю часть чемпионата. Как оценю для себя 2020 год? Запомнился очень последний матч с "Ростовом". А так сложно сказать. Нашим болельщикам большое спасибо, что поддерживали нас на протяжении всего этого непростого года, - сказал Чалов в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.
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