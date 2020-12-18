- Не провалился бы такой "Зенит", как в матче со "Спартаком", и в Лиге чемпионов? По крайней мере оказал бы более достойное сопротивление "Лацио", дортмундской "Боруссии" и "Брюгге". Все лидеры наконец-то в строю, набрали форму, - цитирует Радимова "Спорт-Экспресс".
"Зенит" занял последнее место в группе Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", римским "Лацио" и бельгийским "Брюгге". Сине-бело-голубые уступили в 5 матчах из 6 и набрали по итогам группового турнира 1 очко, сыграв домашнюю ничью с "Лацио" (1:1).
Радимов: такой "Зенит", как в матче со "Спартаком", не провалился бы в Лиге чемпионов
Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов высказал мнение о том, как выглядели бы сине-бело-голубые в Лиге чемпионов в своем нынешнем состоянии.
Фото: ТАСС
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