- Мы все виним коронавирус и сложность календаря. Но могли минимизировать потери в таких условиях, если бы решили не доигрывать весеннюю часть прошлого сезона. Могли бы спокойно перенять лучшие практики из медицинских регламентов других чемпионатов, дали бы командам спокойно подготовиться к новому сезону. Футболистов же нужно было вывести из условий самоизоляции, чтобы они набрали мобильность и физические кондиции. На это нужно время, а у нас его не было. В результате мы получили низкие скорости во внутреннем чемпионате, невозможность конкурировать в еврокубках и отсутствие борьбы на уровне сборной, - цитирует Радимова "Чемпионат".
После всеобщей приостановки мирового спорта весной 2020 года из-за пандемии коронавируса было принято решение в сжатые летние сроки доиграть оставшиеся 8 туров сезона РПЛ 2019/2020. Доигровка стартовала в середине июня и завершилась в третьей декаде июля, большинство туров командам пришлось провести в режиме "2 матча в неделю". Менее чем через две недели после окончания предыдущего первенства стартовал новый чемпионат России с уплотненным календарем в августе, большинство матчей также прошло в режиме "2 в неделю". Осенью российские клубы провалились в еврокубках - "Динамо" и "Ростов" проиграли первые же матчи квалификационных раундов, а "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА заняли последние места в группах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Единственным исключением стал "Краснодар", пробившийся в групповой турнир Лиги чемпионов через квалификацию и занявший третье место в группе ЛЧ.
Габулов: мы могли бы минимизировать потери из-за пандемии, если бы решили не доигрывать прошлый сезон
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказал мнение о том, как можно было усилить конкурентоспособность российских клубов и сборной осенью 2020 года.
Фото: РИА Новости
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