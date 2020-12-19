"Когда Кутепов вышел первый раз в нападение, я был еще в Италии (Соболеву в Риме проводили операцию на колене, - прим. Rusfootball.info). Если честно, не сказать, что я удивился. Кутепов высокий, мощный, может зацепиться за мяч. Когда он в первый раз вышел, я подумал, что это хорошее решение. Я даже думал, что "Сочи" мог забить", - рассказал Соболев в видео на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, что Кутепов стал играть в "Спартаке" на позиции форварда после того, как травмы получили нападающие московской команды Александр Кокорина и Александр Соболева.
Соболев прокомментировал игру Кутепова в нападении
Нападающий "Спартака" Александр Соболев поделился мнением о защитнике красно-белых Илье Кутепове, которые последнее время выходит на поле на позицию форварда.
Фото: ФК "Спартак"
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