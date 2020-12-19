По информации источника, рассмотрение кандидатур на пост наставника московской команды не входит в круг обязанностей итальянца.
Ранее в СМИ сообщалось, что Камоцци предложил "Спартаку" итальянского специалиста Лучано Спаллетти в качестве замены Доменико Тедеско, который не планирует продлевать контракт с красно-белыми.
Источник: Metaratings.ru
Источник: Камоцци не занимается поисками главного тренера для "Спартака"
Советник владельца "Спартака" Леонида Федуна футбольный агент Франко Камоцци не занимается поисками нового главного тренера красно-белых.
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