Напомним, ранее стало известно, что Тедеско не намерен продлевать соглашение со "Спартаком", рассчитанное до конца текущего сезона. При этом СМИ сообщали, что московский клуб изучает вариант с досрочным расторжением договора с тренером.
"Будет новый тренер "Спартака" иностранцем или русским — без разницы, главное, чтобы давал результат. "Спартак" — настолько специфическая команда, какой бы тренер туда ни пришел, все равно может не получиться. Помните, Артем Дзюба одного специалиста называл "тренеришкой" (бывшего наставника "красно-белых" Унаи Эмери — прим. ред.)? Он после этого ушел, выиграл три раза подряд Лигу Европы. А в "Спартаке" у него получилось? О чем и речь", - сказал Тихонов в эфире канала "Матч Премьер".
Также наставник "Астаны" заявил, что, по его мнению, Тедеско доработает в "Спартаке" до лета. По словам Тихонова, он бы хотел, чтобы немецкий специалист отработал свой контракт с "красно-белыми" до конца.
Тихонов: будет новый тренер "Спартака" иностранцем или русским - без разницы
Наставник "Астаны" Андрей Тихонов высказался о возможном уходе Доменико Тедеско с поста главного тренера "Спартака" до завершения срока действия его контракта с "красно-белыми".
Фото: "Советский спорт"
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