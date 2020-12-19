""Сочи" абсолютно заслуженно находится на своей позиции в турнирной таблице. Понятно, что могли где-то и лучше выступить, но всегда есть ошибки. Мы реагируем на них правильно, поэтому уверен, что остаток сезона команда проведет достойно. Мечтаем оказаться в еврокубках, постепенно к этому движемся", - сказал Заика.
Отметим, что на данный момент "Сочи" пребывает на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда имеет в запасе 33 очка.
Кирилл Заика в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги принял участие в 13 матчах и отличился одним забитых голом.
Источник: Матч ТВ
Заика: "Сочи" мечтает оказаться в еврокубках, постепенно к этому движемся
Защитник "Сочи" Кирилл Заика высказался о турнирных перспективах команды в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Сочи"
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