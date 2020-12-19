"Мы все варианты рассматриваем. Но по Уткину пока таких обсуждений не было", - сказал Шайбеков.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Уфа" проявляет интерес к Уткину. Также были обнародованы данные об интересе к полузащитнику со стороны ЦСКА.
Отметим, что контракт Уткина с "Краснодаром" рассчитан до 2022 года.
Источник: Чемпионат
В "Уфе" прокомментировали информацию о возможном трансфере Уткина
Гендиректор "Уфы" Ринат Шайбеков высказался о слухах насчет возможного трансфера хавбека "Краснодара" Даниила Уткина.
Фото: "Краснодар"
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