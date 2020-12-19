Наивысшую оценку (9,3) получил форвард ЦСКА Фёдор Чалов, оформивший хет-трик в ворота "Ростова" (3:1).
Также в символическую сборную вошел один одноклубник Чалова (Марио Фернандес), 3 игрока "Зенита" (Ярослав Ракицкий, Артем Дзюба и Вендел), 2 футболиста "Рубина" (Илья Самошников и Оливер Абильгор), Александр Мартынович из "Краснодара", Антон Шунин из "Динамо", Фламарион из "Ротора" и Илья Кухарчук из "Химок".
Чалов признан лучшим игроком 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
Портал WhoScored составил символическую сборную лучших игроков 19-го тура РПЛ.
Фото: WhoScored
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