"Почему-то меня не покидает ощущение, что все заявления Тедеско — это элемент торга и обозначения позиций в том плане, что он должен влиять на трансферы. Что вообще говорит о том, что он обязан уйти? Подумаешь, сегодня он сказал так, а завтра скажет иначе", - отметил Червиченко.
Вместе с тем он добавил, что Тедеско может покинуть "Спартак" до окончания срока действия контракта, если клуб найдет ему замену.
Напомним, ранее Тедеско заявил, что не собирается продлевать соглашение со "Спартаком", рассчитанное до конца сезона. Впоследствии СМИ сообщили, что "красно-белые" могут уволить немецкого специалиста до окончания срока действия контракта.
Источник: Спорт-Экспресс
Червиченко: не покидает ощущение, что все заявления Тедеско - элемент торга
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что высказывание главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско об уходе из клуба может иметь фиктивный характер.
Фото: "Спартак"
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