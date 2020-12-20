"Я сейчас начал книжки читать, развиваться как-то надо. И английский надо учить. Есть у меня цели... Играть в английской премьер-лиге", - заявил Дивеев.
В нынешнем сезоне Игорь Дивеев сыграл за ЦСКА в 20-ти матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
ЦСКА закончил 2020 год на 2-м месте, набрав в 19-ти матчах 37 очков. В последнем туре РПЛ "армейцы" обыграли "Ростов" со счетом 3:1.
Источник: Комсомольская правда
Дивеев: хотел бы играть в АПЛ. Надо английский учить
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился целью попасть в английскую команду.
Фото: ПФК ЦСКА
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