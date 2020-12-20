Как сообщает источник, португальский тренер Леонарду Жардим является одним из претендентов на пост главного тренера московского "Спартака".
Напомним, после матча с петербургским "Зенитом" (1:3), главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско сообщил, что не будет продлевать контракт с московской командой. Нынешнее соглашение рассчитано до мая следующего года.
Для "Спартака" приоритетом будет иностранный специалист. Российский тренер маловероятно возглавит "красно-белых".
"Спартак" закончил первую часть чемпионата на третьем месте. После 19-ти туров московский клуб набрал 35 очков.
Источник: "СЭ"
Источник: бывший тренер "Монако" Жардим входит в шорт-лист "Спартака"
Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим входит в список возможных сменщиков Доменико Тедеско в московском "Спартаке".
Фото: "Getty Images"
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