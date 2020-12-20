ЦСКА интересуется 20-летним вингером Эммануэлем Току, выступающим за клуб второго дивизиона Дании "Фремад Амагер", сообщают СМИ Ганы. По данным источника, помимо красно-синих на игрока претендует также датский "Норшелланн", переход Току в один из этих клубов вероятен в течение зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне футболист сыграл за свой клуб 20 матчей, в которых забил 9 мячей и исполнил 3 голевых паса. На счету Току 10 игр за юношескую (1 гол) и 2 игры за молодежную сборные Ганы.
Источник: Kickgh
Источник: ЦСКА интересуется 20-летним ганским вингером из второго дивизиона Дании
ЦСКА заинтересован в подписании вингера "Фремад Амагер" из второго датского дивизиона Эммануэля Току.
Фото: ФК "Фремад Амагер"
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