— Боюсь, что не будет никаких серьезных перестановок в высшей части турнирной таблицы чемпионата. Мы видели, что "Зенит", когда участвовал в Лиге чемпионов, не так ярко проводил матчи во внутреннем чемпионате. Но их никто не смог обогнать, и даже догнать. Сейчас "Зенит" без еврокубков будет выступать, думаю, они никому не дадут шансов. Да, за второе-третье место будет борьба, но за первое, к сожалению, борьба закончилась, - заявил Семшов в эфире телеканала "МатчТВ".
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, на счету петербургского клуба 41 очко в 19 проведенных матчах. Вторую строчку занимает ЦСКА, набравший 37 очков. Московский "Спартак" находится на третьей позиции с 35 очками. В последних трех матчах "Зенит" одержал победы, в то время как красно-синие один раз выиграли и дважды сыграли вничью, а красно-белые при одной победе потерпели два поражения, в том числе и в очной встрече с сине-бело-голубыми со счетом 1:3.
Семшов: за второе-третье место в РПЛ будет борьба, но за первое, к сожалению, закончилась
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Игорь Семшов прокомментировал турнирную ситуацию в Российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Зенит"
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