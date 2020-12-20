"Для своего клуба и страны он добился выдающихся достижений. Надо отделять спортивную жизнь от личной. Если кто-то допустил ошибку, это не имеет никакого отношения к футбольной деятельности", - сказал Влашич.
Он добавил, что Дзюба является великим футболистом, добившимся многого. Также Влашич отметил, что не следует уделять внимание скандальному видео с форвардом "Зенита".
Источник: Спорт-Экспресс
Влашич высказался о скандальном видео с Дзюбой
Хавбек ЦСКА Никола Влашич высказался о скандальном видео интимного характера с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: ЦСКА
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