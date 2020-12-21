Напомним, ранее СМИ сообщили, что "армейцы" проявляют интерес к 20-летнему ганскому вингеру Току. Указывалось, что скауты ЦСКА в сентябре просматривали игрока на одном из матчей "Фремад Амагер".
Вместе с тем, по данным источника, близкого к ЦСКА, клуб не рассматривает кандидатуру Току для усиления состава, учитывая уровень второй лиги Дании. Кроме того, отмечается, что скауты "армейцев" в последние месяцы не выезжали за пределы России для просмотра того или иного футболиста из-за пандемии коронавируса.
Источник: Metaratings
Источник: ЦСКА не интересуется вингером Току из второй лиги Дании
ЦСКА не интересуется вингером Эммануэлем Току из клуба второго дивизиона чемпионата Дании "Фремад Амагер".
Фото: ФК "Фремад Амагер"
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