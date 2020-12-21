Отметим, что изначально указанный матч должен был пройти без зрителей на трибунах.
"Информация о нарушениях требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части несоблюдения организаторами вышеуказанного матча мер, направленных на противодействие новой коронавирусной инфекции, а также о превышении допустимого количества зрителей в адрес управления не поступала", - заявили в Роспотребнадзоре.
Напомним, что встреча "Зенит" - "Спартак" прошла 16 декабря и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. "Спартак" пребывает на третьей строчке таблицы, имея в активе 35 баллов.
Источник: Sport24
В Роспотребнадзоре прокомментировали появление болельщиков на матче "Зенит" - "Спартак"
В Роспотребнадзоре отреагировали на появление болельщиков на матче 19-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".
Фото: "Зенит"
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