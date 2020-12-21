В сообщении клуба указывается, что учебно-тренировочные сборы команды начнутся 9 января. Они будут проедены в Турции в три этапа. Во время сборов "Ахмат" сыграет восемь контрольных матчей.
Отметим, что "Ахмат", набрав 26 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Официальный сайт ФК "Ахмат"
"Ахмат" проведет восемь контрольных матчей на сборах в Турции
"Ахмат" планирует провести три зимних сбора в Турции.
Фото: "Чечня Сегодня"
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