"Ахмат" проведет восемь контрольных матчей на сборах в Турции

"Ахмат" планирует провести три зимних сбора в Турции.

Фото: "Чечня Сегодня"

В сообщении клуба указывается, что учебно-тренировочные сборы команды начнутся 9 января. Они будут проедены в Турции в три этапа. Во время сборов "Ахмат" сыграет восемь контрольных матчей.



Отметим, что "Ахмат", набрав 26 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.



Источник: Официальный сайт ФК "Ахмат"