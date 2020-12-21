По данным источника, через несколько часов после указанного матча Панина заметили распивающим алкогольные напитки в компании представителей "Сочи". Отмечается, что это происходило в одном из сочинских отелей.
В РФС посчитали такое поведение судьи неприемлемым и решили отстранить его от работы. При этом сам Панин отрицает произошедшее.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: арбитр матча "Сочи" - "Спартак" Панин будет отстранен от работы
Арбитр матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0) Игорь Панин будет отстранен от работы на неопределенный срок.
Фото: "Спартак"
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