"Арбитр Игорь Панин отстранен на неопределенный срок за нарушение кодекса", - сказал Хачатурянц.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что через несколько часов после окончания матча "Сочи" - "Спартак" (1:0) Панина заметили в одном из сочинских отелей. Отмечалось, что он распивал алкогольные напитки, пребывая в компании представителей "Сочи".
Источник: Sport24
В РФС подтвердили отстранение арбитра матча "Сочи" - "Спартак"
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил информацию об отстранении от работы главного арбитра матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" Игоря Панина.
Фото: ФК "Урал"
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