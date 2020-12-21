"С решением КДК согласен, всё справедливо. Очень расстроило отсутствие на двух заседаниях Доменико Тедеско, пояснения юристов "Спартака" не всегда были ясны.
Считаю, комитет по этике должен рассмотреть обвинения в расизме в мой адрес, случилось это уже после матча. Самый неприятный осадок остался именно после этой ситуации", - сказал Бородин.
Сегодня на заседании КДК РФС тренеру вратарей "Сочи" Дмитрию Бородину был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей по итогу конфликтной ситуации с главным тренером московского "Спартака" Доменико Тедеско в матче 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0).
Бородин сказал Тедеско две фразы: "It’s our place. It’s our Colosseum" ("Это наше место. Это наш Колизей"). Тедеско посчитал это оскорбление расистским.
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско получил аналогичный штраф и дисквалификацию на три матча.
Источник: Чемпионат
Бородин: комитет по этике должен рассмотреть обвинения в расизме в мой адрес
Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин прокомментировал решение КДК РФС по конфликту, произошедшему в матче 18-го тура "Сочи" - "Спартак" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
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