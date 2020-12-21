Как сообщает источник, защитник "Химок" Дмитрий Тихий заинтересовал несколько команд РПЛ. Наибольшую активность проявляет казанский "Рубин", который хочет видеть этого игрока в составе команды.
Дмитрий Тихий в этом сезоне провел 19 матчей в составе "Химок" во всех турнирах. За подмосковный клуб он выступает с февраля 2019 года. Контракт Тихого с "Химками" рассчитан до 30 июня 2021 года.
Подмосковные "Химки" ушли на зимний перерыв, занимая 11-е место в турнирной таблице РПЛ. После 19-ти туров команда Черевченко набрала 25 очков. В последних 6-ти матчах перед паузой "Химки" одержали пять побед и один раз сыграли вничью.
Источник: Чемпионат
Источник: капитаном "Химок" Тихим интересуются клубы РПЛ
Защитником и капитаном подмосковных "Химок" Дмитрием Тихим интересуются несколько клубов Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Химки"
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