- Трудный ли был момент, когда я постоянно забивал за дубль, а Божович выпускал Вучичевича, который ничего не показывал? 100%. Как так - ты забиваешь за дубль, Вучичевич тоже играет за дубль, а выпускают его? Тяжело было не тренироваться с командой и выйти. Мы одного возраста, и он играет в старте, а меня даже на тренировки не привлекают. Кто-то из журналистов на пресс-конференции задал вопрос, почему играет он, а не Голенков. Меня потом, конечно, подкалывали: «Сколько ты им заплатил?» Эта поддержка журналистов 100% помогла, я потом тренировался неделю и поехал на сборы, - приводит слова Голенкова Metaratings.
22-летний сербский нападающий Ваня Вучичевич выступал за "Крылья Советов" с августа 2018 по июль 2019 года. За основной состав самарского клуба он провел 3 матча, в которых не отметился результативными действиями, за молодежный - 13 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. 21-летний российский форвард Егор Голенков в том же сезоне-2018/2019 ни разу не вышел на поле за главную команду "Крыльев", а за молодежную сыграл в 24 встречах, забил 18 мячей и 4 раза ассистировал партнерам. Черногорец Миодраг Божович работал на должности главного тренера самарского клуба с октября 2018 года по июнь 2020 года.
Голенков: Божович вместо меня выпускал в старте Вучичевича из дубля. Помогла поддержка журналистов
Нападающий "Крыльев Советов" Егор Голенков рассказал о конкуренции за место в составе с сербским форвардом Ваней Вучичевичем при главном тренере Миодраге Божовиче.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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