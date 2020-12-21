"У нас было три версии этого высказывания в адрес тренера "Спартака" - две из них не носят ни расистского, ни националистического характера, одна из версий - является потенциальным проявлением ксенофобии. Однако, ввиду того, что ни один свидетель точно не смог сказать, что кричали друг другу Бородин и Тедеско, невозможно определить, было ли на самом деле проявление дискриминации", - заявил Смертин.
Напомним, после матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0), главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско обвинил тренера вратарей "Сочи" Дмитрия Бородина в расистских высказываниях.
Как заявил Бородин, после того, как Тедеско возмущался отменой гола "Спартака", тренер вратарей "Сочи" сказал Тедеско: "Это наша земля и наш колизей!".
Доменико Тедеско также вступил в перепалку с вратарем сочинцев Сосланом Джанаевым, после чего начался конфликт между помощником Тедеско Андреасом Хинкелем и полузащитником "Сочи" Жоаозиньо.
Жоаозиньо был признан невиновным в этом конфликте.
По итогу заседания КДК РФС главный тренер "красно-белых" получил штраф в 50 тыс. рублей и дисквалификацию на 3 матча.
Тренер вратарей "Сочи" Бородин получил только штраф в 50 тыс. рублей.
Источник: пресс-служба РФС
В РФС разъяснили, почему в словах Бородина в адрес Тедеско не был найден расизм
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал итоги расследования конфликтной ситуации между тренером вратарей "Сочи" Дмитрием Бородиным и главным тренером московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: Александр Фёдоров/РФС
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