"Я думаю, что в феномене Тедеско, отношении к нему, есть важный аргумент. Он остаётся последней менеджерской фигурой в "Спартаке", которую не имеет смысла рассматривать критически.
Сам он вызывает довольно определённую симпатию, ну просто хотя бы внешним своим обликом – нечто среднее между хоббитом и домовым Добби. Он провёл два раза по полсезона пока что. То есть там вообще не может идти речь о результате", - заявил Уткин.
Доменико Тедеско возглавил московский "Спартак" в октябре 2019 года. Под его руководством в прошлом сезоне "красно-белые" заняли 7-е место и дошли до полуфинала Кубка России.
После 19-ти туров нынешнего сезона московский клуб идет на 3-м месте, набрав 35 очков. В последнем матче этого года "Спартак" уступил на выезде "Зениту" со счетом 1:3.
На пресс-конференции после этого матча Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком". Нынешнее соглашение Тедеско с клубом рассчитано до мая 2021 года.
Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Уткин: феномен Тедеско в том, что он последняя фигура в "Спартаке", которую не следует рассматривать критически
Спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о главном тренере московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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