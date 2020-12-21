"Я готов пожать руку Тедеско при нашей следующей встрече. В принципе, нет никаких проблем.
Я понимаю, что на эту тему очень модно спекулировать, но хочется еще раз сказать, что всегда хочется оставаться людьми и относиться к друг другу с уважением", - заявил Бородин.
Напомним, после матча 18-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" (1:0) главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин оскорбил его расистскими высказываниями.
По итогам сегодняшнего заседания КДК РФС в словах Бородина расистского оттенка найдено не было.
Доменико Тедеско получил штраф в 50 тыс. рублей и дисквалификацию на три матча.
Дмитрию Бородину КДК назначил аналогичный по сумме штраф.
Источник: Sport24
Бородин: при следующей встрече с Тедеско пожму ему руку
Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин рассказал об отношении к главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско, после того, как наставник "красно-белых" обвинил его в расизме.
Фото: Александр Ступников / ФК "Спартак"
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