Бородин: при следующей встрече с Тедеско пожму ему руку

Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин рассказал об отношении к главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско, после того, как наставник "красно-белых" обвинил его в расизме.
Фото: Александр Ступников / ФК "Спартак"
"Я готов пожать руку Тедеско при нашей следующей встрече. В принципе, нет никаких проблем.

Я понимаю, что на эту тему очень модно спекулировать, но хочется еще раз сказать, что всегда хочется оставаться людьми и относиться к друг другу с уважением", - заявил Бородин.

Напомним, после матча 18-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" (1:0) главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин оскорбил его расистскими высказываниями.

По итогам сегодняшнего заседания КДК РФС в словах Бородина расистского оттенка найдено не было.

Доменико Тедеско получил штраф в 50 тыс. рублей и дисквалификацию на три матча.

Дмитрию Бородину КДК назначил аналогичный по сумме штраф.

Источник: Sport24

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Теги: Бородин Сочи Тедеско
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