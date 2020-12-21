Наибольшую сумму штрафов получил московский ЦСКА - в общей сложности 200 тыс. рублей. Из них 100 тыс. рублей - за нарушения болельщиками "армейцев" санитарного регламента и скандирования оскорбительных выражений и 100 тыс. рублей - за неподобающее поведение команды.
Также штрафы получили следующие команды: "Динамо" - 100 тыс. рублей, "Ростов" - 90 тыс. рублей, "Локомотив" - 80 тыс. рублей.
Источник: официальный сайт РФС
ЦСКА оштрафован на 200 тыс. рублей по итогам заседания КДК РФС
По итогам сегодняшнего заседания КДК РФС были приняты следующие решения по матчам 19-го тура РПЛ.
Фото: РФС
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