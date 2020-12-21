По информации источника, "Спартак" подаст апелляцию на решение КДК РФС, который дисквалифицировал главного тренера "красно-белых" на три матча и выписал штраф в 50 тыс. рублей. Данное решение было принято по итогам инцидента, который случился в матче 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0).
Московский клуб ждет мотивировочную часть решения, после ее изучения апелляция будет подана.
Напомним, после матча "Сочи" - "Спартак" главный тренер "Спартака" обвинил тренера вратарей "Сочи" Дмитрия Бородина в расистском оскорблении.
Также, Тедеско после матча вступил в конфликт с вратарем сочинцев Сосланом Джанаевым, из-за этого в перепалку вступил помощник Тедеско Андреас Хинкель и полузащитник "Сочи" Жоаозиньо.
Жоаозиньо было признан невиновным в этой ситуации, Дмитрий Бородин получил штраф в размере 50 тыс. рублей.
Источник: "СЭ"
Источник: "Спартак" подаст апелляцию на решение КДК РФС по Тедеско
Московский "Спартак" собирается оспорить сегодняшнее решение КДК РФС по итогу рассмотрения конфликтной ситуации матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
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