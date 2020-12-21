"Сопротивления никакого не было, на поле была одна команда - "Зенит". Хотя мне представлялось, что все будет наоборот, поскольку красно-белые не участвовали в еврокубках.
Такого слабого "Спартака" я вообще не видел. Он оборонялся количеством, а не качеством. Мне это напомнило футбол в исполнении "Уфы". На этот "Спартак" смешно смотреть!" - заявил Быстров.
Матч 19-го тура между "Зенитом" и "Спартаком" закончился со счетом 3:1 в пользу петербургской команды. "Зенит" ушел на зимний перерыв в качестве лидера Российской Премьер-лиги, набрав 41 очко.
"Спартак" располагается на 3-м месте, набрав в 19-ти матчах 35 очков. От второго места, которое занимает ЦСКА, "красно-белые" отстают на 2 очка.
После матча в Петербурге главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с московским клубом, который заканчивается в мае будущего года.
Источник: "Спорт уик-энд"
Быстров: такого слабого "Спартака", как в матче с "Зенитом", я еще не видел
Бывший футболист "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров высказал мнение об игре "Спартака" в матче с "Зенитом" (1:3).
Фото: инстаграм Владимира Быстрова
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