- Обиднее ли, что вылетели из РПЛ, глядя на проблемы "Тамбова"? Звезды сходятся так, что "Тамбов" в Премьер-лиге, а мы нет. Бывает, что случайно проигрываешь матч, 100% не по делу. Уверен, что из 10 игр 6-7 мы бы у них выиграли. Проиграли 0:3? Да, но никто не думал, что такое может быть. Пропустили, понеслись вперед, получили в контратаках, - передает слова Голенкова Metaratings.
По итогам летней доигровки сезона РПЛ 2019/2020 "Крылья Советов" заняли предпоследнее, 15 место и вылетели в Футбольную национальную лигу. При этом самарский клуб набрал столько же очков, сколько и расположившиеся в турнирной таблице выше него "Тамбов" и "Ахмат" - 31 очко. В текущем сезоне Российской премьер-лиги "Тамбов" занимает последнее, 16 место с 13 очками после 19 сыгранных матчей и испытывает финансовые проблемы.
Голенков: обидно ли, глядя на "Тамбов"? Звезды сходятся так, что они в РПЛ, а "Крылья Советов" нет
Форвард "Крыльев Советов" Егор Голенков поделился своими мыслями, возникающими при наблюдении за испытывающим проблемы в РПЛ "Тамбовом".
Фото: ФК "Тамбов"
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