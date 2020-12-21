"Основная причина ухода Тедеско - он понял, что не будет главной фигурой при создании новой команды. А им надо создавать новую команду, потому что для "Спартака" Джикия и Жиго - не самые лучшие центральные защитники. И на это надо смотреть реально", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Напомним, что после матча 19 тура с "Зенитом" Тедеско сообщил, что не будет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение действует до конца текущего сезона.
Орлов: Тедеско не будет главной фигурой при создании новой команды
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о ситуации в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
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