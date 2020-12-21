Уткин: изменения в "Спартаке" проходят в режиме оперетты

Известный журналист Василий Уткин высказался о последних изменениях в "Спартаке".
Фото: твиттер Василия Уткина
"В "Спартаке" изменения назревали. Происходит все это в режиме оперетты или в режиме "тик-тока", как угодно. В "Спартаке" кто-то кого-то не удовлетворяет? Это звучит слишком двусмысленно, учитывая, что мы знаем об управлении клубом", - сказал Уткин в эфире "Эха Москвы".

Напомним, что недавно "Спартак" покинул Шамиль Газизов, занимавший пост гендиректора клуба. Кроме того, главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско заявил, что не планирует продлевать соглашение с клубом, рассчитанное до конца нынешнего сезона. При этом в СМИ появились данные, согласно которым "Спартак" может досрочно расторгнуть контракт с Тедеско.


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Теги: Уткин Спартак
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